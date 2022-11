Ein Teil der Beschäftigten in den mittleren Entgeltgruppen erhalten zwischen 250 und 3715 Euro zusätzlich. Foto: Jens Kalaene up-down up-down Sonderzahlung Weihnachtsgeld: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in MV geht leer aus Von Torsten Roth | 11.11.2022, 16:51 Uhr

Den einen legen die Chefs in MV bis zu 3600 Euro zum Fest obendrauf, andere gucken in die Röhre. Wer in MV Weihnachtsgeld einplanen kann.