Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Weibliche Leiche im Amt Neuhaus gefunden Von dpa | 02.11.2022, 16:34 Uhr

Arbeiter haben am Dienstagabend an der Rögnitz in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus eine weibliche Leiche entdeckt. Dabei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine seit dem 8. September vermisste Frau aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten in Lüchow nahmen die Ermittlungen zu den Todesumständen auf.