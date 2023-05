Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Wegen Ruhestörung: Mann bedroht Nachbarn mit Machete Von dpa | 12.05.2023, 16:15 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern wegen Ruhestörung ist in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eskaliert. Ein 46-Jähriger habe sich nach eigenen Aussagen am Donnerstagabend bei seinem 35 Jahre alten Nachbarn an dessen Wohnungstür über lautstarke Musik beschwert, teilte die Polizei Ludwigslust am Freitag mit. Der 35-Jährige soll ihn dann angegriffen und geschlagen haben, woraufhin sich eine Schlägerei zwischen den Männern entwickelte, bei der sich beide leicht im Gesicht verletzten.