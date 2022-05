ARCHIV - Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Wetter Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 26.05.2022, 10:38 Uhr

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern ist in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Donnerstag ist es noch freundlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Gelegentlich kann auch die Sonne etwas scheinen. Es sei aber ein frischer Westwind zu spüren. Auch Sturmböen sind demnach möglich. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad. „In der Nacht gibt es dann Regen.“ Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 12 und 10 Grad.