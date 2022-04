Regenwetter FOTO: BORIS ROESSLER Wetter Wechselhaftes Wetter in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 09.04.2022, 09:58 Uhr | Update vor 28 Min.

Kühle Meeresluft fließt nach Mecklenburg-Vorpommern und bringt wechselhaftes Wetter. Am Samstag gibt es teils kräftige Regen- und Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Örtlich könne es kurze Gewitter geben. Am Abend soll der Regen nachlassen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen sieben und zehn Grad. Es kann einzelne stürmische Böen geben, an exponierten Küstenabschnitten schließt der DWD auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern nicht aus.