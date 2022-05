ARCHIV - Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Wetter Wechsel aus Sonne und Wolken in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 03.05.2022, 07:36 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet in den kommenden Tagen ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Dienstag ist es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag und Abend lockert es von Norden her auf. Es ist meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei zwölf bis 16 Grad.