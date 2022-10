Uwe Nerger Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Verteidigung Wechsel an der Spitze des Landeskommandos der Bundeswehr Von dpa | 17.10.2022, 01:18 Uhr

Das Landeskommando der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern bekommt einen neuen Chef. Am Montag (11.00 Uhr) übernimmt im Rahmen eines feierlichen Kommandowechsels im Schweriner Theater Brigadegeneral Uwe Nerger die Führung. Der 63-Jährige wird damit erster Ansprechpartner für Land und Kreise in Katastrophen- und gravierenden Notfällen. Nerger löst Brigadegeneral Markus Kurczyk ab, der nach zweieinhalb Jahren im Amt nach Koblenz wechselt, um dort das Kommando des „Zentrums Innere Führung“ zu übernehmen. Die Amtsübergabe in Schwerin erfolgt durch Generalleutnant Carsten Breuer, Befehlshaber des neu aufgestellten Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr.