Von dpa | 16.11.2022, 11:56 Uhr

Die stark gestiegenen Strompreise führen auch zu höheren Kosten beim Trink- und Abwasser in Mecklenburg-Vorpommern. „Die Gebührenerhöhung wird aber im Vergleich zu anderen Bereichen sehr moderat ausfallen“, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch bei einer Tagung der Wasserversorger Norddeutschlands in Plau am See (Ludwigslust-Parchim). Nach ersten Schätzungen kommen auf Verbraucher im Jahr etwa 10 bis 30 Prozent höhere Wasser- und Abwassergebühren zu - je nach Region. Veranstalter der Tagung in Plau war die Landesgruppe Nord des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (bdew).