Wasserstoff: Wirtschaft hofft auf Wachstumseffekte Von dpa | 19.04.2023, 16:52 Uhr

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will die Chancen der Energiewende für spürbares Wachstum nutzen, erwartet von der Politik aber entscheidende Weichenstellungen. Norddeutschland insgesamt habe beste Voraussetzungen, mit klimaneutraler Energieversorgung und modernen Technologien die Wertschöpfung vor Ort zu stärken. „Das setzt jedoch voraus, dass Bund und Länder schnell für die Rahmenbedingungen sorgen, die den Akteuren der Energiewende die nötigen Handlungsspielräume geben“, betonte Thomas Murche, Vorstand des Energieversorgers Wemag, am Mittwoch auf dem 10. Energieforum Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin.