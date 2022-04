Wassersportler nehmen Rücksicht auf Naturschutz FOTO: Jens Büttner Naturschutz Wassersportler auf Schweriner Seen wollen Rücksicht nehmen Von dpa | 20.04.2022, 19:55 Uhr

Zum Beginn der Wassersportsaison auf den Schweriner Seen hat eine Gruppe aus Naturschützern und Wassersportlern zur Rücksicht auf brütende Vögel aufgerufen. „Der Schweriner See hat viele Gäste, die nicht hier ansässig sind und wissen sollten, dass sie in einem Vogelschutzgebiet sind“, sagte die Sprecherin der Gruppe und BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag am Mittwoch in Schwerin.