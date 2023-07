Wind Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Schwimmen Wasserschutzpolizei warnt vor dem Baden bei Sturm Von dpa | 05.07.2023, 14:24 Uhr

Die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern rät Sportbootführern und Wassersportlern angesichts der Sturmwarnungen, sich nicht in und auf der Ostsee oder den Binnenseen aufzuhalten. Für Badende und Menschen auf dem Wasser sei die Wetterlage nicht ungefährlich, warnte die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung. „Also: Lassen Sie bis zur Wetterberuhigung die Boote festgemacht! Gehen Sie bei Gewitter oder Orkan nicht Baden und betreiben Sie keinen Wassersport!“ Auch für Mecklenburg und Nordrügen hat der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch gebietsweise schwere Sturmböen vorausgesagt.