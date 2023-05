Silvio Wiegert leitet die Wasserschutzpolizeiinspektion in Schwerin Foto: Udo Roll up-down up-down Polizei-Kontrollen am Herrentag Diese Dinge gehören für Wasserschutzpolizist Silvio Wiegert in die Notfall-Kiste an Bord Von Udo Roll | 17.05.2023, 06:00 Uhr

Die Wasserschutzpolizei in MV rechnet am Himmelfahrtstag mit viel Betrieb auf den Seen in und kündigt verstärkte Kontrollen an. Der Schweriner-Inspektionsleiter gibt Hobby-Kapitänen noch ein paar Sicherheitstipps mit aufs Boot.