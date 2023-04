Maurer Thomas Reinhardt von der Neumüller Bauhütte mit der Flaschenpost von Zimmerer Paul aus dem Jahr 1973 Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Fund bei Sanierung „Beste Grüße von Paul“: Was in einer 50 Jahre alten Flaschenpost im Schloss Güstrow steckt Von Volker Bohlmann | 10.04.2023, 06:00 Uhr

Das Renaissanceschloss Güstrow startet in eine neue Epoche. Für 32 Millionen Euro saniert das Land MV das Bauwerk. Überraschungseffekte bleiben nicht aus. Eine Flaschenpost aus den 1970er-Jahren von Zimmerer Paul aus Krakow am See ist der jüngste Fund.