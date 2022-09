Eurofighter üben Nachtflug Foto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Alarmrotte der Luftwaffe in Rostock-Laage Warum steigen Eurofighter wegen eines zivilen Kleinflugzeugs auf? Von Thomas Volgmann | 05.09.2022, 17:20 Uhr

Der Flug eines offensichtlich führerlosen Kleinflugzeugs am Sonntag von Spanien bis an die Küste von Lettland hat mehrere Alarmstarts von Kampfjets verschiedener Staaten ausgelöst. Was passiert bei einem Schutzflug?