Bestattung in MV Warum es wichtig ist, über das eigene Begräbnis nachzudenken Von Alexander Kruggel | 16.05.2022, 19:59 Uhr

Wie will ich beerdigt werden? Der Friedhof in Wismar bietet Führungen an, um bei dieser Frage zu helfen. Drei Frauen erzählen von Trauer, Zweifeln und einer schweren, komplizierten Entscheidung.