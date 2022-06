Akten stapeln sich an den Gerichten FOTO: Uli Deck Justiz überlastet Wartezeiten von mehr als drei Jahren an den Gerichten in MV Von Thomas Volgmann | 02.06.2022, 15:02 Uhr

Die Mühlen der Justiz mahlen in Mecklenburg-Vorpommern immer langsamer. Am Landessozialgericht in Neustrelitz beispielsweise mussten Kläger im vergangenen Jahr im Durchschnitt 37 Monate auf ein Urteil warten.