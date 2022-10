Polizei Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Migration Warten auf Ergebnisse nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Von dpa | 23.10.2022, 12:42 Uhr

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar könnte es in den kommenden Tagen erste Untersuchungsergebnisse geben. Am Donnerstag hatten Brandermittler Proben aus der Ruine genommen, die in einem Labor untersucht werden sollten. Der Rostocker Polizei-Vizepräsident Michael Peters hatte angekündigt, dass mit Ergebnissen frühestens Anfang der Woche zu rechnen sei.