Sirene Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Katastrophenschutz Warntag: Nur 60 Prozent in MV über Sirenen alarmierbar Von dpa | 06.12.2022, 07:19 Uhr

Am bundesweiten Warntag am Donnerstag wird das Sirenengeheul in Mecklenburg-Vorpommern sehr lückenhaft sein. Nur 60 Prozent der Bevölkerung können mit Sirenen erreicht werden, räumt das Innenministerium in Schwerin ein.