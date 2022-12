Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Katastrophenschutz Warntag: Neubrandenburg testet zwei mobile Sirenen Von dpa | 06.12.2022, 15:08 Uhr

Die drittgrößte Stadt im Nordosten - Neubrandenburg - wird beim Warntag an diesem Donnerstag mobile Sirenen testen. Das sei nötig, da es keine stationären Sirenen mehr gibt, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr habe zwei mobile Sirenen angeschafft, die am Donnerstag gestetet werden sollen. Bürger seien aufgerufen, zu melden, inwieweit sie dadurch alarmiert worden seien. In der Vier-Tore-Stadt waren feste Sirenen Mitte der 1990er Jahre abgebaut worden.