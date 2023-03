LKW Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Warnstreiks: Kein Sonntagsfahrverbot für Lkw im Nordosten Von dpa | 25.03.2023, 12:15 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern verzichtet wegen des bundesweiten Warnstreiks im Verkehrssektor an diesem Sonntag auf ein Fahrverbot für Lastwagen. „In Mecklenburg-Vorpommern gilt morgen kein Sonntagsfahrverbot“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Samstag. Das Land werde sich hierzu mit den anderen Bundesländern abstimmen. Der Sprecher betonte: „Wir benötigen eine bundesweit einheitliche Lösung.“ Zuvor hatten bereits Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ankündigt, das Lkw-Fahrverbot am Sonntag aufzuheben beziehungsweise nicht zu kontrollieren. Für eine solche Ausnahme hatten sich zuvor Spediteure, Handel und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eingesetzt.