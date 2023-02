Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreiks in Teilen von MV: Einschränkungen erwartet Von dpa | 28.02.2023, 18:19 Uhr

Bürgerinnen und Bürger in Teilen des Nordostens müssen sich am Donnerstag auf Einschränkungen vor allem bei öffentlichen Verwaltungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief wegen des aktuellen Tarifstreits Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Verdi-Bezirk Rostock zu Warnstreiks auf, wie sie am Dienstag mitteilte. Betroffen seien die Hansestadt, der Landkreis Rostock sowie der Landkreis Vorpommern-Rügen, sagte ein Sprecher. Die Aktion falle auf einen Donnerstag, weil da Behörden normalerweise länger öffneten. Er hoffe auf das Verständnis der Betroffenen.