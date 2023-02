Warnstreiks bei der Deutschen Post Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Gewerkschaften Warnstreiks bei der Post mit Kundgebung in Rostock Von dpa | 06.02.2023, 08:54 Uhr

Post-Beschäftigte in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns haben am Montag im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post erneut die Arbeit niedergelegt. Rund 1,3 Millionen Postsendungen im Norden blieben an diesem Tag unbearbeitet, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Am Vormittag war zudem eine Kundgebung in Rostock geplant. „Die Arbeitgeber sind bislang nicht bereit, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen“, sagte der im Norden zuständige Landesbezirksfachbereichsleiter Postdienste, Lars-Uwe Rieck, vor der Kundgebung. Diese ignorante Haltung führe unweigerlich zum Protest der Post-Beschäftigten.