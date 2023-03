Verdi-Chef Werneke am Dienstag in Schwerin vor rund 250 Erzieherinnen und Erziehern bei einer Warnstreik-Kundgebung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes Foto: Carsten Koall/dpa und Volker Bohlmann up-down up-down Schwerin Warnstreik: Werneke schließt Scheitern von Tarifgesprächen nicht aus Von dpa | 07.03.2023, 11:21 Uhr

Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke schließt ein Scheitern der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst nicht aus. Gewerkschaft und Arbeitgeber lägen in dieser Tarifrunde weit auseinander, sagte Werneke am Dienstag bei einer Kundgebung in Schwerin anlässlich eines Warnstreiks von Erzieherinnen und Erziehern.