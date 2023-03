Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Warnstreik in 35 Kindereinrichtungen angekündigt Von dpa | 16.03.2023, 09:52 Uhr

Eltern in Rostock müssen sich am kommenden Mittwoch (22. März) auf Probleme bei der Kinderbetreuung einrichten. Die Gewerkschaft GEW hat in rund 35 Kindertagesstätten, Horten und Einrichtungen der stationären Hilfe zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, um Druck in der laufenden Tarifauseinandersetzung für die Angestellten des öffentlichen Dienstes zu machen. Betroffen seien die Einrichtungen der beiden Träger DRK Rostock Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und ASB Küstenkinder e.V., teilte die GEW am Donnerstag in Schwerin mit.