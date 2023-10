Tarife Warnstreik im Historisch-Technischen Museum Peenemünde Von dpa | 18.10.2023, 18:58 Uhr | Update vor 42 Min. Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen des noch immer für sie fehlenden Tarifvertrags haben die Beschäftigten des Historisch-Technischen Museums (HTM) in Peenemünde am Mittwoch erneut die Arbeit niedergelegt und so den Museumsbetrieb ganztägig unterbrochen. „Für die Beschäftigten des HTM ist es nicht einfach, die Besucherinnen und Besucher abzuweisen. Viel lieber würden die Kolleginnen und Kollegen ihrer Arbeit unter tarifierten Bedingungen nachgehen, als mit diesem Warnstreik weiter den Druck gegenüber der Arbeitgeberseite und den zuständigen Ministerien hochzuhalten“, erklärte Tobias Packhäuser von der Gewerkschaft Verdi am Abend. Trotz Ankündigungen der zuständigen Kulturministerin Bettina Martin (SPD) habe es bislang kein Angebot zur Aufnahme von Verhandlungen gegeben.