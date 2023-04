Verdi ruft zu Warnstreiks auf Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down EVG Warnstreik im Bahnverkehr trifft Reisende am Freitag Von dpa | 21.04.2023, 03:02 Uhr

Wegen eines Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dürfte an Freitag auch in Mecklenburg-Vorpommern der Regional- und S-Bahn-Verkehr vorübergehend weitgehend zum Erliegen kommen. Die EVG rief vor dem Hintergrund eines Tarifkonfliktes Mitarbeiter aus allen Bereichen der Deutschen Bahn und anderer Bahnunternehmen zwischen 3.00 und 11.00 Uhr zum Warnstreik auf. Die Bahn stellt den Fernverkehr am Freitag bundesweit von bis 13.00 Uhr ein. Auch die auf mehreren Strecken in MV verkehrende Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) kündigte einen kompletten Zugausfall auf allen 15 Linien an.