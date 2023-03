Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Warnstreik betrifft im Nordosten vor allem die Deutsche Bahn Von dpa | 27.03.2023, 03:03 Uhr

Als Folge des bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag müssen sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vor allem auf Behinderungen im Eisenbahnverkehr einstellen. Busse und Straßenbahnen werden im Nordosten normal verkehren, wie die zuständigen Unternehmen am Freitag versicherten. In Rostock fahren demnach auch die Warnow-Fähren, nicht aber die S-Bahn. Die Molli-Bahn zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan verkehrt.