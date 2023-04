Verdi Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Verdi Warnstreik bei Helios-Kliniken in Schwerin Von dpa | 21.04.2023, 01:48 Uhr

Die Beschäftigten der Helios-Kliniken in Schwerin setzen am Freitag (06.00 Uhr) ihre Arbeitskampfmaßnahmen für höhere Löhne fort. Nach einer begrenzten Aktion am Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi nun sämtliche Klinikmitarbeiter in Schwerin zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgefordert. Den Angaben zufolge wurde aber eine Vereinbarung zur Gewährleistung des Notdienstes am Klinikum getroffen.