Wetter Warme Temperaturen zum Wochenstart in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 20.08.2023, 16:02 Uhr Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei Sonne und blauem Himmel gehen die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern in die Endphase. Wer schulfrei oder Urlaub hat, kann auch den Montag gut am Strand verbringen - folgt man der Prognose des Deutschen Wetterdienstes.