Waren an der Müritz Lkw-Fahrer bei Unfall auf B192 schwer verletzt Von Winfried Wagner/dpa | 10.07.2023, 07:14 Uhr

Auf der B192 in Waren an der Müritz ist es am Montagmorgen zu einem schweren Crash gekommen. Die Strecke war längere Zeit gesperrt.