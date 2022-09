Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Wandererin verläuft sich in Sumpf: Handy-Akku rettet sie Von dpa | 20.09.2022, 12:43 Uhr

Ein leistungsfähiges Handy-Akku hat eine Frau, die sich beim Wandern auf der Insel Rügen verirrt hatte, aus einer Notlage gerettet. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Stralsund sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag bei Buschvitz, nördlich von Bergen (Vorpommern-Rügen).