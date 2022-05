ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Mecklenburgische Seenplatte Waldbrandgefahr steigen: Feuer bei Barth gelegt Von dpa | 03.05.2022, 10:06 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Waldbrandgefahr trotz des frischen Austriebs der Pflanzen noch einmal gestiegen. Nach Angaben der Landesforstanstalt in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) herrscht fast überall die Warnstufe drei von fünf, also mittlere Brandgefahr. Nur an der Ostsee in der Region Vorpommern-Rügen bestehe aufgrund niedrigerer Temperaturen und der Luftfeuchte noch Warnstufe zwei. Allerdings musste im Südwesten, im Forstamt Jasnitz bei Ludwigslust, wieder Warnstufe vier ausgerufen werden. Ursache sei der seit März fehlende Regen.