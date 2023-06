Umweltminister Till Backhaus ist vor Ort beim Waldbrand in Lübtheen. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Kein Rauchen, Parken, Grillen Waldbrände vermeiden? 10 Appelle von Till Backhaus an die Bürger Von Katharina Golze | 09.06.2023, 10:35 Uhr | Update vor 30 Min.

In Mecklenburg-Vorpommern brennen Wälder. Klimaminister Till Backhaus (SPD) rät den Bürgern, was sie nicht machen sollten und was sie bei Feuer tun können.