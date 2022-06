Blick in den Plenarsaal des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Landespolitik Wählen mit 16: Entwurf passiert Landtag in erster Lesung Von dpa | 29.06.2022, 13:51 Uhr

Das Wählen mit 16 bei Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern rückt näher: Der Landtag hat am Mittwoch in erster Lesung über die geplante Änderung des Landeswahlgesetzes und diskutiert und den Entwurf einstimmig zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Geben diese ein positives Votum ab, steht der Gesetzesänderung in einer zweiten Lesung im Herbst nichts im Wege. Dann könnten bei der nächsten Landtagswahl 2026 auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Bisher liegt das Mindestalter bei 18 Jahren.