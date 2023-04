Wahlen Foto: Bernd Weißbrod/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunen Wahlausschuss bestätigt Bewerber für OB-Wahl in Schwerin Von dpa | 11.04.2023, 18:12 Uhr

Sechs Kandidaten stellen sich am 4. Juni zur Oberbürgermeister-Wahl in Schwerin. Der Gemeindewahlausschuss habe auf seiner Sitzung am Dienstag nach Prüfung der erforderlichen Unterlagen alle Bewerber zugelassen, teilte eine Stadtsprecherin mit. Beschwerden gegen diese Entscheidung könnten bis 20. April beim Landeswahlleiter eingereicht werden, über die bis spätestens 27. April entschieden werde.