Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Waffen und Chemikalien in Gartenlaube: Zwei Festnahmen Von dpa | 22.11.2022, 16:44 Uhr

Die Polizei hat neben Waffen und Chemikalien auch Betäubungsmittel und eine Reichskriegsflagge in eienr Gartenanalge und in einer Wohnung in Schwerin sichergestellt.