Imker Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Bienen Wachsende Zahl von Imkern befeuert Nachfrage nach Königinnen Von dpa | 05.09.2022, 06:26 Uhr

Imkern liegt in Deutschland im Trend. Nach einem jahrzehntelang andauernden Tief steigt die Zahl der Imkereien in Deutschland seit 2017 stetig an, wie der Deutsche Imkerbund berichtet. Er schätzt die Zahl der Bienenhalter in der Bundesrepublik derzeit auf rund 170 000 mit zusammen mehr als 1,1 Millionen Bienenvölkern. Der Trend befeuert die Nachfrage nach Königinnen. In speziellen Bienenzuchtzentren werden sie gezüchtet. Dabei wird auf Merkmale wie Robustheit gegen Krankheiten, Sanftmut und Honigertrag geachtet. Eines der großen Zuchtzentren befindet sich im mecklenburgischen Bantin am Schaalsee. Von dort werden allein in diesem Jahr mehr als 1500 junge Königinnen ins In- und Ausland versendet.