FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down ARCHIV - Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild Bildung Wachsende Kritik an Plänen für Quereinsteiger in Schulen Von dpa | 23.06.2022, 12:05 Uhr

An den Plänen des Bildungsministeriums für die wachsende Zahl Quereinsteiger in den Lehrerberuf wächst die Kritik. Der Philologenverband warnte am Donnerstag in der Tageszeitung „Die Welt“ vor Qualitätsverlusten zulasten der Schüler, wenn in größerer Zahl Lehrer in die Klassenzimmer kommen, die kein Lehramtsstudium durchlaufen haben.