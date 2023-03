Nord Stream 2 Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Vorstand der Klimastiftung MV tritt bald zurück Von dpa | 07.03.2023, 13:46 Uhr

Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will in den kommenden Wochen zurücktreten. Das ausstehende Testat des Wirtschaftsprüfers für 2022 sei fertig und werde geprüft, sagte Stiftungsvorstand Erwin Sellering (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Schwerin.