Vorpommern-Rügen sucht freiwillige Helfer für Krankenhäuser Von dpa | 23.12.2022, 11:05 Uhr

Angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern sucht der Landkreis Vorpommern-Rügen nach freiwilligen Helfern. Eine Landkreis-Sprecherin bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des Radiosenders Ostseewelle. Demnach sollen die Helfer Patienten transportieren, in der Notaufnahme unterstützen und im Pflegebereich mitarbeiten. Der Aufruf sei vor allem an ehrenamtliche Feuerwehrleute, Ersthelfer und Menschen mit medizinischen Kenntnissen gerichtet. Die Freiwilligen könnten in Acht-Stunden-Schichten helfen und 20 Euro im Rahmen der Ehrenamtspauschale erhalten.