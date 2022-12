Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Krankenhäuser Vorpommern-Rügen appelliert wegen Lage in Kliniken an Bürger Von dpa | 22.12.2022, 12:17 Uhr

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet. Notaufnahmen sollten nur in wirklichen Notfällen aufgesucht werden, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. „Seit längerem bestehende Schmerzzustände gehören beispielsweise nicht dazu.“ Falls dennoch zwingend die Notaufnahme aufgesucht werden müsse, sei mit langen Wartezeiten und erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Die Reihenfolge der Versorgung bestimme der Arzt entsprechend der Schwere der Verletzung beziehungsweise Erkrankung.