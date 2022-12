Schokoladenweihnachtsmänner Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Weihnachtsaktion Vorpommern-Greifswald beschenkt Tafeln: Aufruf zu Spenden Von dpa | 19.12.2022, 17:07 Uhr

In Vorpommern-Greifswald haben Beschäftigte der Kreisverwaltung sowie des Jobcenters wieder Geschenke für die Tafeln gesammelt. Ob Weihnachtsmänner aus Schokolade, Bücher, Spielzeug oder Kinderkleidung - in den Verwaltungsgebäuden in Greifswald, Pasewalk und Anklam seien Gabentische aufgebaut worden, teilte der Landkreis am Montag mit. Landrat Michael Sack (CDU) dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bat darüber hinaus auch Bürgerinnen und Bürger um Geldspenden für die Tafeln.