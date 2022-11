Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Vor Weihnachtsmarkt-Start: Brand eines Verkaufsstandes Von dpa | 18.11.2022, 14:20 Uhr

Der Brand eines Verkaufsstandes hat kurz vor Start des Rostocker Weihnachtsmarktes zu Rauchschwaden inmitten der Rostocker Innenstadt geführt. Am frühen Freitagnachmittag sei durch einen technischen Defekt Feuer in einem Waffelgeschäft ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. „Da ist eine Ölwanne in Betrieb genommen worden und da gab es einen lauteren Knall.“ Ein Mensch habe eine Rauchvergiftung erlitten. Zuvor hatte der Radiosender „Ostseewelle“ berichtet.