Vor Treffen mit Habeck: Zweifel an Bedarf für Gasterminal Von dpa | 11.05.2023, 16:31 Uhr

Vor dem für Freitag geplanten Spitzentreffen zum umstrittenen Bau eines Flüssigerdgas-Terminals in Mukran auf Rügen sind auch im Schweriner Landtag erhebliche Bedenken gegen das Projekt laut geworden. Redner mehrerer Fraktionen äußerten am Donnerstag Zweifel am tatsächlichen Bedarf für einen weiteren Standort an der deutschen Ostseeküste. „Es ist noch kein zweifelsfreier Nachweis erbracht, dass dieses Terminal benötigt wird“, konstatierte der CDU-Abgeordnete Daniel Peters.