Doch Weihnachten im Kreis der Liebsten zu verbringen, ist ein Luxus, sagt Taizé-Bruder Frère Raphaël Foto: Christian Meyer up-down up-down Taizé-Bruder vor Rostock-Treffen zu Weihnachten Das schönste Geschenk zwischen Konsum und Luxus Eine Kolumne von Frère Raphaël | 23.12.2022, 13:56 Uhr

Vor dem Jugendtreffen in Rostock teilt Taizé-Bruder Frère Raphaël seine Gedanken zu Weihnachten. Jesus wurde in einer Krippe geboren, nicht in einem Luxushotel. Auf der Suche nach dem wahren Weihnachten in unserer Konsumgesellschaft.