Transrapid In 53 Minuten von Hamburg nach Berlin: Der Traum vom flüsternden Pfeil Von Max-Stefan Koslik | 21.09.2023, 16:50 Uhr Von Hamburg nach Berlin in 53 Minuten mit dem Transrapid - das war der Plan Foto: Thyssenkrupp Transrapid GmbH/Grafik: noz up-down up-down

Wer erinnert sich noch an die Magnetschwebebahn Transrapid? Ihr Bau zwischen Berlin und Hamburg schien in den 1990ern zum Greifen nah. Doch am 22. September 2006 kam es zu einer Katastrophe.