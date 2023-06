Volkstheater Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Theater Von Zauberflöte mit Rap bis Shakespeare: Neue Spielzeit Von dpa | 07.06.2023, 11:09 Uhr

Rap in Mozarts „Zauberflöte“, Plattenbaujugend, aber auch Schauspielklassiker von Shakespeare oder Goethe stehen auf dem Programm der kommenden Spielzeit des Volkstheaters Rostock. Den Startschuss soll ein zweitägiges Musikfestival am 15. und 16. September setzen, wie das Volkstheater am Mittwoch mitteilte. Am Nachmittag des zweiten Festivaltages lädt das Haus Rostocker und Rostockerinnen kostenlos zu der Mischung aus Schauspiel, Tanz, bildender Kunst, Literatur und Musik ein.