Im vergangenen Jahr zogen gut 2000 Menschen zum Christopher Street Day durch Schwerin. FOTO: Marco Dittmer Von Schwerin bis Neustrelitz Pride Parade und Straßenfest: Hier wird in MV der CSD gefeiert Von Katharina Golze | 14.06.2022, 10:21 Uhr

Mit dem 9-Euro-Ticket zum CSD: In vier Städten in MV kannst Du für freie Liebe auf die Straße gehen. Den Auftakt macht am 18. Juni Wittenberge im Nachbarbundesland.