Kreis Vorpommern-Greifswald Von Quad bis Rollstuhl: Lager von mutmaßlichem Dieb entdeckt Von dpa | 21.04.2023, 17:00 Uhr

Die Polizei hat gestohlene Werkzeuge gesucht und ein Lager mit Diebesgut vom Quad bis hin zu elektrischen Krankenfahrstühlen gefunden. Diese Zufallsfunde seien bei einem 38-jährigen Mann entdeckt worden, der als Verdächtiger eines Einbruchs in eine Gartenlaube in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) im vergangenen Jahr ermittelt worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit.