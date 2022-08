ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young up-down up-down Bau Vollsperrung der A20 zwischen Tribsees und Bad Sülze Von dpa | 03.08.2022, 02:52 Uhr

Aufgrund weiterer Bauarbeiten wird die Autobahn 20 zwischen Bad Sülze und Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) am Mittwoch von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr über die Landesstraßen 19 und 23 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte. Hintergrund sind Arbeiten an Brückenbauwerken. Ein Brückenüberbau westlich der bestehenden Trebeltalbrücke soll betoniert werden.